شروط التحاق الفتيات بكلية الشرطة 2024

شهدت الشوارع الرئيسية وأماكن وسط البلد والتجمعات انتشار عناصر الشرطة النسائية بوزارة الداخلية في عدد كبير من المناطق في محافظتى القاهرة والجيزة اللتين تشهدان إقبالا من المواطنين خلال فترة عيد الأضحى، وذلك لتشديد إجراءات التأمين ومكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة جرائم التحرش.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وقامت كافة قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين احتفالات المواطنين بـ عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمنشآت المهمة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كل المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

شروط التحاق الفتيات بكلية الشرطة

ومع انتشار الشرطة النسائية في الشوراع يبحث العديد من الفتيات عن طريقة دخول كلية الشرطة او الالتحاق بوزارة الداخلية

بالنسبة للطلبة الجامعين، يحق للطلاب حملة شهادة الليسانس في الحقوق (ذكور- إناث) وشهادة البكالوريوس في التربية الرياضية (إناث) بتقدير (مقبول فأعلى) الالتحاق بـ كلية الشرطة، وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين.

ويستطيع أصحاب المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجًا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور- إناث) بتقدير جيد وتكون مدة الدراسة سنة دراسية واحدة.

كما حددت وزراة الداحلية الشروط التي يجب أن يتمتع بها الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة (من الذكور والإناث)، من حملة شهادة الليسانس في الحقوق والبكالوريوس في التربية الرياضية، وكذلك أصحاب المؤهلات الجامعية المطلوبة، إذ لم تختلف الشروط التي تنتطبق على الذكور ومن الإناث سوى في الطول المطلوب لكل منهم.

- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن يجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

ألا يقل طول القامة عن ( «165» سم للذكور – «160» سم للإناث).