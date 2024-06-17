الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص متابعو الماتشات وعشاق كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحي 2024 عبر جوجل، حيث ستتواصل المتعة لعشاق كرة القدم مع استمرار منافسات دور المجموعات من بطولة يورو 2024، التي تقدم مباريات رائعة لمتابعيها حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى 2024

ترصد «الدستور » عددًا من المباريات المهمة التي تشهدها ملاعب العالم اليوم الإثنين 17 يونيو 2024، والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتقام اليوم الإثنين كالمعتاد 3 مباريات تشهد ظهور منتخبات قوية مثل بلجيكا والظهور الأبرز بالتأكيد للمنتخب الفرنسي المرشح للفوز باللقب، وللجماهير المصرية ومتابعي الدوري المصري في العالم العربي هناك عدد من المباريات القوية أبرزها مواجهة الزمالك مع المصري البورسعيدي.

مواقيت مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الجونة x البنك الأهلي - 04:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports.

الإسماعيلي x إنبي - 07:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports.
الزمالك x المصري البورسعيدي - 07:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports.

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024

رومانيا x أوكرانيا - 04:00 بتوقيت مصر- beIN Sports HD 1 Max.

بلجيكا x سلوفاكيا - 07:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2 Max. 
النمسا x فرنسا - 10:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1 Max.

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مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين المقبل باستاد برج العرب في محافظة الإسكندرية، من ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدى وذلك في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى حيث أنه يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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