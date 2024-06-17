سعر الذهب اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024 بالجنيه المصرى والدولار

مع بداية ثاني أيام عيد الأضحى يحرص الشباب المقبلون على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى 2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 17 يونيو 2024، استقرارًا، وفقًا لآخر مستويات معلنة من الشعبة العامة لـ الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - أكثر الأعيرة تداولًا في محلات الصاغة بمصر - نحو 3140 جنيهًا للبيع، و3120 جنيهًا للشراء دون مصنعية، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - أغلى الأعيرة في سوق الصاغة بمصر- دون مصنعية نحو 3588.5 جنيه للبيع، و3565.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى 2024 بالجنيه المصري والدولار

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير كل ما يخص سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 3565.75 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع:3588.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر للشراء: 3268.5 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر للبيع: 3289.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3120 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3140 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 2674.25 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 2691.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2080 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2093.75 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء: 1782.75 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للبيع: 1794.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر للشراء: 1337.25 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر للبيع: 1345.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر للشراء: 24960 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع: 25120 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وفي حين ارتفع سعر الذهب العالمي في معاملات اليوم الاثنين حيث سجل سعر الأونصة للبيع 2334 دولار أمريكي أما سعره للشراء سجل 2333 دولار أمريكي.