وفاة مديرة التعليم الخاص بزفتى أثناء أداء فريضة الحج

في خبر محزن، توفيت السيدة عفاف القرشى، مدير التعليم الخاص السابقة بإدارة زفتى التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية، أثناء أداء فريضة الحج في مكة المكرمة.

رحلت السيدة القرشى، في أفضل أيام الله وأطهر بقاع الأرض، حيث قضت أيامها الأخيرة في أداء مناسك الحج، وتحديدًا بعد أن أدت ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفات ورمي جمرة العقبة الكبرى.

وتلقت مديرية تعليم الغربية، بقيادة المهندس ناصر حسن، هذا الخبر الحزين، وقدمت خالص العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيدة وآلها وذويها، وتضرعت المديرية إلى الله العلي العظيم، رب العرش العظيم جلت قدرته، أن يغفر للفقيدة ويرحمها، وأن يجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا بدون حساب ولا سابقة عذاب، كما أعربت المديرية عن أمنياتها بأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان في مواجهة هذا الفقدان الأليم.

وقد تمت صلاة الجنازة على السيدة عفاف القرشى في الحرم المكي المكرم، وسيتم دفنها في مكة المكرمة.

وعلي صعيد متصل، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين بخير.

وأوضح رئيس بعثة الحج، أن أعضاء البعثة الطبية، وكذلك الفريق الطبي لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافق لبعثة حج القرعة، يتواجدون في مخيمات الحجاج بمشعر منى حاليا؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.

وفي السياق ذاته، لفت إلى استمرار توافد حجاج بعثة القرعة على جسر الجمرات بمشعر منى؛ لرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، مشيرا إلى أن مشرفي مخيمات بعثة القرعة، سيقومون باصطحاب الحجاج في مجموعات ابتداء من يوم غد؛ لاستكمال رمي الجمرات خلال أيام التشريق، والتي تبدأ اعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.