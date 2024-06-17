رحيل 4 حجاج من الغربية خلال أداء فريضة الحج

توفيت سيدة مسنة في العقد السابع من عمرها وتدعى صفاء علي، من محافظة الغربية، خلال أداء مناسك فريضة الحج في المملكة العربية السعودية،

وتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير ودفنت بمكة المكرمة بمقابر مكة.

وجاء ذلك تحقيقًا لأمنياتها إذا ماتت أثناء فريضة الحج أن يتم دفنها هناك وهذا ما أكده أحد المصادر المقربين لها

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز ومدينة السنطة عقب علمهم بنبأ وفاتها، وتداول رواد السوشيال ميديا عددآ من الصور لها مطالبين الدعاء لها بالرحمة والمغفرة

كما توفيت سيدة تُدعى "أم أحمد حسن" وتبلغ من العمر 60 عامًا من قرية دلبشان التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية أثناء أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وعمت حالة من الحزن الشديد على قرية دلبشان فور سماع أهالي القرية برحيلها، وذلك لما تتمتع بيه من سيرة طيبة وبشاشة الزوجة وعلي الفور تحولت جميع صفحات التواصل الاجتماعي الي سرادق عزاء لها وتم تداول عدد من الصور مطالبين لها الرحمة والمغفرة

وكذلك توفي الحاج إبراهيم جابر عرفة الخولي في العقد السابع من عمرة من قرية سبرباي التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية أثناء أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وسيطرت حالة شديدة من الحزن على الأهالي فور علمهم بنبأ وفاة الحاج إبراهيم جابر، وأيضاً فرحوا له لأنه كان دائماً ما يتمنى أن يموت في الأراضي المقدسة وكأن الله عز وچل استجاب له وحقق امنيته .

وأعلنت أسرة الراحل أنه دفن بمكة، وسيقام العزاء بمسقط رأسه بقرية سبرباي بطنطا.

كما خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية فور علمهم بوفاة المعلم" خالد الحارتي" والذي توفي أثناء أداء مناسك الحج على جبل عرفات.

وأكد أهالي مركز ومدينة كفر الزيات، أن المتوفى كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة، وتمنى الله حسن الخاتمة وأن يموت على جبل عرفات.

وأضاف أهالي مركز ومدينة كفر الزيات أن القرية تحولت إلى سرادقات عزاء عقب انتشار الخبر حيث اكتست النساء السواد حزنًا على الفقيد الراحل.

أحد الحجاج المتوفيين

أحد الحجاج المتوفيين

أحد الحجاج المتوفيين