الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رحيل 4 حجاج من الغربية خلال أداء فريضة الحج

أحد الحجاج المتوفيين
أحد الحجاج المتوفيين

توفيت سيدة مسنة  في العقد السابع من عمرها وتدعى صفاء علي، من محافظة الغربية، خلال أداء مناسك فريضة الحج في المملكة العربية السعودية،

وتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير ودفنت بمكة المكرمة بمقابر مكة.

وجاء ذلك تحقيقًا لأمنياتها إذا ماتت أثناء فريضة الحج أن يتم دفنها هناك وهذا ما أكده أحد المصادر المقربين لها

وسيطرت  حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز ومدينة السنطة عقب علمهم بنبأ وفاتها، وتداول رواد السوشيال ميديا عددآ من الصور لها مطالبين الدعاء لها بالرحمة والمغفرة

كما توفيت سيدة تُدعى "أم أحمد حسن" وتبلغ من العمر 60 عامًا من قرية دلبشان التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية أثناء أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وعمت حالة من الحزن الشديد على قرية دلبشان فور سماع أهالي القرية برحيلها، وذلك لما تتمتع بيه من سيرة طيبة وبشاشة الزوجة وعلي الفور تحولت جميع صفحات التواصل الاجتماعي الي سرادق عزاء لها وتم تداول عدد من الصور مطالبين لها الرحمة والمغفرة

وكذلك توفي الحاج إبراهيم جابر عرفة الخولي في العقد السابع من عمرة من قرية سبرباي التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية أثناء أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وسيطرت  حالة شديدة من الحزن على الأهالي فور علمهم بنبأ وفاة  الحاج إبراهيم جابر، وأيضاً فرحوا له  لأنه كان دائماً ما يتمنى أن يموت في الأراضي المقدسة وكأن الله عز وچل استجاب له وحقق امنيته .

وأعلنت أسرة الراحل أنه دفن بمكة، وسيقام العزاء بمسقط رأسه بقرية سبرباي بطنطا.

كما خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية فور علمهم  بوفاة المعلم" خالد الحارتي"  والذي توفي أثناء أداء مناسك الحج على جبل عرفات.

وأكد أهالي مركز ومدينة كفر الزيات، أن المتوفى كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة، وتمنى الله حسن الخاتمة وأن يموت على جبل عرفات.

وأضاف أهالي مركز ومدينة كفر الزيات أن القرية تحولت إلى سرادقات عزاء عقب انتشار الخبر حيث اكتست النساء السواد حزنًا على الفقيد الراحل.

أحد الحجاج المتوفيين
أحد الحجاج المتوفيين

أحد الحجاج المتوفيين
أحد الحجاج المتوفيين
أحد الحجاج المتوفيين
أحد الحجاج المتوفيين
أحد الحجاج المتوفيين
أحد الحجاج المتوفيين
محافظة الغربية بمكة المكرمة قرية دلبشان كفر الزيات بمحافظة الغربية ودفنت بمكة المكرمة بمقابر مكة أثناء أداء مناسك الحج قرية سبرباي

مواد متعلقة

استمرار توافد المواطنين على المتنزهات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك

محافظ الغربية: إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية فى أول أيام عيد الأضحى

أهالي الغربية يحتفلون بالعيد داخل المتنزهات والحدائق

"الملاهى والمراجيح" مقصد أطفال الغربية عقب نهاية صلاة عيد الأضحى

النيل مقصد أهالى الغربية للتنزه فى أول أيام عيد الأضحى

الأطفال يزينون ساحات صلاة عيد الأضحى بمحافظة الغربية

الآلاف يتوافدون إلى ساحات صلاة عيد الأضحى بالغربية

بدء فرش وتجهيز ساحات ومساجد الغربية لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

لقاء أخوى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى منى

"لو مش لاقية حل".. طرق طبيعية للتخلص من أسمرار اليدين

وفاة طيار مصرى بشكل مفاجئ خلال رحلته من القاهرة إلى الطائف بالسعودية (فيديو)

عبد الحليم قنديل لـ"الشاهد": بعد التحاقى بالجامعة تركت الفلاحة وتوحشت فى القراءة

خبير اقتصادى: من المتوقع أن تنخفض الأسعار فى الربع الأول للعام المالى المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده