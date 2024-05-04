تامر حسنى يعلن انضمام الفنان الشاب سيد أسامة لأبطال فيلم "رى ستارت"

أعلن النجم تامر حسني عن انضمام الفنان الشاب سيد أسامة الشهير بـ"ميكا" لأبطال فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "ري ستارت".

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له تجمعه بالفنان الشاب سيد أسامة "ميكا" وعلق قائلًا: "ميكا العسل انضم لأسرة فيلم (ريستارت) النهارده وللعلم اسمه الحقيقي سيد أسامة وإن شاء الله ليه مستقبل كبير في التمثيل شوفته النهارده إنسان طيب وبيشقى من زمان مبروووووك يا ميكااااا".

وكان تامر حسني أعلن الأيام الماضية عن انضمام الفنان باسم سمرة لأسرة فيلم "ري ستارت" والمقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، كما انضم للعمل كل من الفنان محمد ثروت بالإضافة إلى الفنانة هنا الزاهد التي شاركته نجاح فيلم "بحبك" وحقق إيرادات قياسية وقت عرضه.

وعلم "الدستور"، أن "حسني" وقف على آخر الاستعدادات الخاصة بفيلمه الجديد، والتي تناولت جلسات عمل مع المخرجة سارة وفيق وعدد من أبطال العمل من أجل الوقوف على آخر تفاصيل المشروع الجديد من أماكن تصوير وفريق عمل وخلافه.

موعد طرح فيلم "ري ستارت" بالسينمات

ويبدأ أبطال وصناع فيلم تامر حسني الجديد "ري ستارت" تصوير أول مشاهد العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر وجميع الدول العربية خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

يذكر أن تامر حسنى قدم آخر أفلامه "تاج" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبوداود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.