الناقد محمود فوزى لـ"الدستور": مشروع ليالى مصر مبادرة مهمة للغاية

أشاد الناقد الموسيقي محمود فوزي، بمشروع “ليالي مصر” الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مساء اليوم، والذي يهدف إلى تنظيم حفلات غنائية لكبار النجوم وفعاليات ترفيهية في مختلف محافظات مصر.

وقال فوزي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مشروع ليالي مصر مبادرة مهمة للغاية خاصة في التوقيت الحالي وشيء محترم ومقدر من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرا إلى أنه كانت هناك مطالبة بشكل مستمر لإعادة إحياء المشاريع الغنائية والحفلات في مختلف الأعياد والمناسبات المصرية والتي تتواجد على مدار العام.

وتابع أن مشروع ليالي مصر إذا تم عرض فعالياته على قنوات الشركة المتحدة يزيد من قوته خاصة وأن الشعب المصري مازال يحب أن يتجمع أمام التلفزيون في المناسبات والأعياد لمشاهدة مثل تلك الفعاليات والحفلات الغنائية مثلما كان يحدث في “ليالي التلفزيون” وكما عودتنا الشركة المتحدة خلال أعمالها الرمضانية الدرامية، متمنيا النجاح والتوفيق لمشروع “ليالي مصر” وجميع القائمين عليه.

وأشار الناقد محمود فوزي إلى أن الموسيقى والحفلات الغنائية شيء مهم للغاية في تنمية الشعوب، مؤكدا أن مصر دائما لديها الريادة في إقامة الحفلات الغنائية بجانب تقديم مواهب مختلفة للعالم أجمع وكان لدينا الريادة في مثل هذة الحفلات منذ حفلات “أضواء المدينة” و"ليالي التلفزيون" مشيرا إلى أن الريادة بدأت تعود بقوة منذ إقامة مهرجان العلمين الجديدة العام الماضي والذي اطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيضا فمصر تعرف دائما بأنها “أم الفن” في الوطن العربي كله.

مشروع ليالي مصر

برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت شركات المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم مشروع "ليالي مصر،" وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرسالة لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والفنية، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.