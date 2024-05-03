الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "أوسكار- عودة الماموث" (فيديو)

فيلم أوسكار- عودة
فيلم " أوسكار- عودة الماموث"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أوسكار- عودة الماموث" الإعلان التشويقي للفيلم، الذي تدور أحداثه عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة.

يدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

"أوسكار- عودة الماموث" يقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

فيلم "أوسكار- عودة الماموث" هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي، وبطولة: أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

فيلم " أوسكار - عودة الماموث"

فيلم
فيلم " أوسكار - عودة الماموث"
فيلم
فيلم " أوسكار - عودة الماموث"
فيلم
فيلم " أوسكار - عودة الماموث"
فيلم
فيلم " أوسكار - عودة الماموث"
فيلم
فيلم " أوسكار - عودة الماموث"
فيلم
فيلم " أوسكار - عودة الماموث"
فيلم
فيلم " أوسكار - عودة الماموث"
فيلم
فيلم " أوسكار - عودة الماموث"
فيلم
فيلم " أوسكار - عودة الماموث"
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