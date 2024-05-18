السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. "حماس" تعلن مقتل أحد قادتها فى لبنان بضربة إسرائيلية

حماس
حماس

أعلنت حركة (حماس)، أمس الجمعة، مقتل أحد قيادييها في منطقة البقاع شرقي لبنان في ضربة إسرائيلية.

 

ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس "القائد شرحبيل علي السيد (أبو عمرو) بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في البقاع الغربي اللبناني".

 

وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر مقرّب من حماس طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن السيد كان مسؤولا لدى حماس في منطقة البقاع وإنه "قُتل في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته".

 

وأفاد الدفاع المدني اللبناني بسقوط "شهيد وجريحين إثر" الضربة في بلدة مجدل عنجر على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود مع سوريا ونحو 60 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

 

بدورها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن "غارة معادية" خلّفت قتيلا وجريحين في مجدل عنجر.

 

وجاءت الضربة بعدما شنّت إسرائيل صباح الجمعة غارات على بلدتين في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل طفلين سوريين ومقاتل لدى حزب الله، ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لعملية اغتيال السيد.

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