أدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، وسيد سلطان عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير

تناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة والصبر، حيث تأتي الأعياد بعد طاعات، كما أكدت الخطبة على ضرورة صلة الرحم، وإدخال الفرحة والسرور على قلوب المساكين والفقراء في هذا اليوم، وكذا نشر روح التسامح والعفو، وتطهير القلوب من الحقد والحسد والكراهية، ومجاهدة النفس بالعبادة، وحسن الخلق.

‏عقب ذلك، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالي الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا حرصه على مشاركة أهل الفيوم فرحتهم بالعيد، داعيًا الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان قد شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما نيافة الأنبا إبرآم مطران الفيوم، رئيس أديرتها، حفل تدشين كنيسة القديس الأنبا إبرآم بدير العزب، بمركز الفيوم، ضمن احتفالات الدير بمرور 110 أعوام على رحيل القديس الأنبا "إبرآم الأول"، وتعد هذه الزيارة الثانية لقداسة البابا تواضروس للفيوم منذ تنصيبه خلفًا للبابا "شنودة".

شارك في حفل مراسم التدشين، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والقمص بولا عطية، والقمص بولا النقالوني وكيلي مطرانية الفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أساقفة المجمع المقدس.

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