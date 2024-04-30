عصام زكريا لـ"الدستور": فيلم السرب يذكّرنا بأحداث الماضي القريب

تحدث الناقد الفني عصام زكريا عن أهمية الأعمال السينمائية الحربية والتاريخية الوطنية، بالتزامن مع طرح فيلم السرب بدور العرض السينمائي.

وقال زكريا، لـ"الدستور" أن وجود الأعمال الحربية والتاريخية له أهمية على أكثر من مستوى فهو نوع فني متواجد قبل تدشين السينما من خلال السير الذاتية مثل سيرة الأميرة ذات والظاهر بيبرس وعنترة أبن شداد والتي كانت فجميها مكون أساسي من مكونات الدراما الشعبية والفلكلورية قبل ظهور السينما مشيرا إلى إنه لها وظيفة مهمة جدا وهي ربط أبناء الأمة الواحدة والبلد والواحد والتحدث عن بطولاتهم في كل الشعوب ومهم أن يظل متواجد حتى وقتنا الحالي.

وأضاف أن هذة النوعية من الأعمال التي ترصد معارك مصر الحديثة سواء ضد الاستعمار أو ما قبل ذلك منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي مرورا بجولاته المختلفة له أهمية كبرى وهي أن تجعل الجمهور والشعب المصري أن يتذكر على الأقل الماضي القريب مثلما نجد في فيلم السرب خاصة وأن هذا الماضي مازال يؤثر في حاضرنا حتى وقتنا الحالي.

وتابع أن توقيت طرح فيلم "السرب" حاليا هو توقيت سياسي خاصة بعد عدة تأجيلات طرحه بالسينمات الفترة الماضية وبالرغم من عدم طرحه في موسم سينمائي رئيسي إلا أن العمل الفني الجيد يفرض ذاته على الساحة، متمنيًا أن يكون العمل مشرف وجيد فنيا وأن تكون الدراما فيه منفذة بشكل جيد وليست دراما تقليدية.

ونوه عصام زكريا على ضرورة كثرة إنتاج مثل هذة النوعية من الأعمال الفنية الحربية وأن تكون الفترات الزمنية بين كل عمل والآخر قصيرة كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 أنه يريد أن يشاهد أعمال مثل الممر كل 6 أشهر خلال حضور فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، احتفالا بذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أنتجت آلاف من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تتحدث عن الحرب العالمية الثانية ومازالت تنتج حتى الآن بالرغم من انتهاءها منذ سنوات عديدة مؤكدا إلى أن البطولات المصرية لم تنتهي ولدينا قماشة واسعة من تقديم القصص المختلفة والبطولات المتنوعة التي لم تقدم للشعب المصري منذ حرب أكتوبر وحتى وقتنا الحالي

قصة فيلم السرب

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال فيلم السرب

الفيلم بطولة أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد حاتم، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، وانضم إليهم شريف منير، ومحمود عبدالمغني لقائمة ضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.