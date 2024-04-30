الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الجمعة.. أصابع البيانو لغادة شاكر على المسرح الصغير بالأوبرا

دار الأوبرا
دار الأوبرا

ضمن فعاليات الثقافة المصرية المتعددة وفى إطار برنامج الرسيتالات الذى تنظمه دار الأوبرا، برئاسة د.لمياء زايد خلال موسمها الفنى الحالى تقدم د.غاده شاكر حفلا بعنوان "أصابع البيانو" وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل بالمسرح الصغير.

ويتضمن البرنامج مجموعه من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التى كتبها كبار المؤلفين لآلة البيانو منهم هايدن، بيتهوفن، باخ، شومان،  شوبرت، شوبان، هيللر وفرانز ليست ويشارك فى عزفها الاطفال الواعدون كارول عمرو، ريتال احمد، ريتاج احمد،كارلا عمرو، محموداحمد،رامز غريب،رغدة حمدي  ،جودي علاء،چانسو ايهاب، فريده هاني،يوسف ايمن،بيير ريمون.

تخرجت د.غاده شاكر فى كونسرفتوار القاهرة 1991، ودرست البيانو من خلال منحة من الهيئة الالمانية للتبادل العلمى باكاديمية فرايبورج العليا بالمانيا وحصلت على الدكتوراه عام 1996، شاركت كسوليست مع فرق موسيقى الحجرة فى كثير من الحفلات بالقاهرة والاسكندرية كما عزفت فى ايطاليا والمانيا وسويسرا.

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