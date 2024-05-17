الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط طفل من بلكونة الدور السادس فى الدقهلية

سقوط طفل من علو -
سقوط طفل من علو - آرشيفية

أصيب طفل في محافظة الدقهلية، بإصابات بالغة واشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ إثر سقوطه من بلكونة منزل بالدور السادس في طلخا، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من نقطة تأمين  مستشفى المنصورة التخصصي بوصول طفل من طلخا مصابًا بعدة إصابات بالغة ادعاء سقوط من علو. 

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان بالبلاغ، وبالفحص تبين إصابة  الطفل محمد أحمد رمضان، 3 سنوات، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة وذلك إثر سقوطه من بلكونة الدور السادس ونقله الأهالي إلى نقطة الإسعاف وجرى نقلة للمستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جامعة المنصورة تقدم 64 طن مواد غذائية وتموينية

كانت أطلقت جامعة المنصورة أكبر قافلة محملة بـ 64 طن مواد غذائية وتموينية ضمن قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبورماد، خلال الفترة من 17-21 مايو 2024 م.

وتعد قافلة المواد الغذائية والتموينية هي الأكبر من نوعها حيث تتكون من 17 طن أرز - 17 طن دقيق - 25 طن مكرونة - 50 كرتونة بلح - طن فراخ - 100 كرتونة مواد غذائية - طن ملابس جاهزة.

وتضم القافلة الطبية عدداً كبيرًا من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتم تنظيم القافلة تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اللواء عمرو الحنفى محافظ البحر الأحمر، اللواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية، الدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وحياة كريمة ومحافظة البحر الأحمر، وجميع الجهات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر. 

 وتضم القافلة المتكاملة تخصصات: قافلة طبية، بيطرية، زراعية، توعوية، رياضية، تجهيزات غذائية، قافلة منح تعليمية.

القافلة المتكاملة تضم 54 من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، كما تضم القافلة الطبية عدد 37 طبيبًا، من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب من مختلف التخصصات.

تأتى القافلة المتكاملة في إطار المبادرات الرئاسية لتنمية التكافل بالدولة المصرية، وفى إطار تفعيل دور جامعة المنصورة في خدمة المجتمع، وأهمية دور القوافل المتكاملة في دعم وصول الخدمات المختلفة للأهالي في الأماكن النائية وخاصة المناطق الحدودية.

الدقهلية مستشفى المنصورة التخصصي المنصورة اصابة طفل سقوط طفل من بلكونه

مواد متعلقة

حملة مكبرة على "التوك توك" لمصادرة مكبرات الصوت فى طلخا بالدقهلية

جامعة المنصورة: 64 طن مواد غذائية وأدوية بقافلة "جسور الخير-21" لحلايب وشلاتين

انطلاق قافلة المواد الغذائية لجامعة المنصورة المتكاملة المتجهة لحلايب وشلاتين

"تمريض المنصورة" تعقد اختبارات المهارات الإكلينيكية لطلاب المستوى الأول

"هندسة المنصورة" تنظم الملتقى العلمي الأول لها بعنوان TechnVision

علاقة محرمة.. مفاجأة فى واقعة مقتل شاب أثناء تقطيع البطيخ بالدقهلية

تحرير 139 محضرا فى حملة مكبرة لـ"صحة الدقهلية"

ننشر صورة الزوج ضحية زوجته أثناء تقطيع البطيخ فى الدقهلية

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

أسعار السمك اليوم الجمعة 17 مايو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟