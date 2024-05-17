الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

أحمد نوير
أحمد نوير

توفى صباح اليوم، الجمعة، أحمد نوير مراسل شبكة «بي إن سبورتس» بالقاهرة، عن عمر ناهز الـ 49 عاما، إثر أزمة صحية.

وأعلنت زوجته، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» وفاته قائلة: "توفي الي رحمة الله زوجي الغالي أحمد نوير والصلاة عليه بمسجد الصديق بشيراتون عقب صلاة الجمعة".

من جانبه، نعى عمرو فهمي، مراسل «بي إن سبورتس» زميله أحمد نوير، قائلًا: "رحمة الله على الزميل العزيز، نسألكم الدعاء واحترام خصوصية أسرته.

وعمل نوير، مذيعا ومراسلا بالتليفزيون المصري، قبل أن ينضم لاحقا إلى شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، حيث عمل مراسلا تليفزيونيا بمكتب القناة بالقاهرة.

وشارك نوير في تغطية العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية الإفريقية والقارية التي قامت شبكة بي إن سبورتس بنقلها، إلى جانب تغطيته لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحمد نوير بي إن سبورتس عمرو فهمى دورى ابطال افريقيا كأس الكونفدرالية الإفريقية

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