عاجل.. «يونيسف»: تقارير عن مقتل 35 طفلًا على الأقل فى مجزرة بالسودان

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في بيان أمس الخميس بأنها تلقت «تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا» في الهجوم الذي وقع على قرية بولاية الجزيرة في وسط السودان.

ونقل البيان عن مديرة «يونيسف» كاترين راسل قولها «لقد شعرت بالرعب من التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا وإصابة أكثر من 20 طفلا خلال الهجوم الذي وقع أمس (الأربعاء) على قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية».

يأتي ذلك في ضوء الحرب المستمرة منذ 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» والتي تسببت في أكبر موجة نزوح للسودانيين بحسب تقارير أممية.