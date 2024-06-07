الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. على أعتاب أمريكا.. سفن حربية وغواصة نووية روسية تستعد للرسو فى كوبا

سفن حربية
سفن حربية

أعلنت السلطات الكوبية، أمس، أن غواصة روسية تعمل بالطاقة النووية ستزور هافانا الأسبوع المقبل، لكنها لن تكون مزودة بأسلحة نووية.

وقالت وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية، في بيان، إن الغواصة النووية الروسية كازان ترافقها ثلاث سفن بينها الفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" إضافة إلى ناقلة نفط وقاطرة إنقاذ، سترسو في العاصمة الكوبية في الفترة بين 12 و17 يونيو.

وأضافت الوزارة "لا تحمل أي من السفن أسلحة نووية، لذا فإن توقفها في بلادنا لا يمثل تهديدًا للمنطقة".

وقالت شبكة "سي إن إن"، الأمريكية، أن هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها روسيا سفنًا حربية إلى كوبا، إلا أنها تعد أكبر زيارة لسفن حربية روسية إلى هافانا.

مناورات بحرية روسية في الكاريبي

يأتي الإعلان الكوبي، بعد يوم من قول مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة تراقب سفن وطائرات حربية روسية في طريقها إلى الكاريبي لإجراء مناورات عسكرية. 

وذكر المسؤولون، أن التدريب العسكري جزء من رد روسي أوسع على الدعم الأمريكي لأوكرانيا، بحسب "أسوشيتد برس".

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