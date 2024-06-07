عاجل.. فى موسم الحج.. تحذيرات سعودية من رفع شعارات سياسية

حذرت السعودية من رفع شعارات سياسية في الحج، مؤكدة أن الحج للعبادة ولأداء مناسكه بخشوع وطمانينة.

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد، أمس الخميس، إن "الحج للعبادة وليس لأي شعارات سياسية، وهذا ما تعمل عليه قيادة المملكة أن يكون به أعلى مظاهر الخشوع والطمأنينة والروحانية".

وبين أن: "رجال الأمن ينبهون دائمًا على اتباع التعليمات، ووجدنا التزامًا بذلك خلال السنوات الماضية".

على صعيد ذي صلة، ترأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي في مقر الأمن العام بمحافظة جدة، الخميس، اجتماع اللجنة الأمنية للحج.

واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات خطط مختلف القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إلى جانب مناقشة الخطط الوقائية التي تضمن توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.