رسميًا.. طرح Mufasa: The Lion King بالسينمات ديسمبر المقبل

أعلنت شركة ديزني العالمية موعد طرح فيلم الرسوم المتحركة Mufasa: The Lion King بدور العرض السينمائي بمختلف دول العالم وذلك في يوم 19 ديسمبر المقبل.

كما كشفت الشركة عن الإعلان الدعائي لفيلم الرسوم المتحركة Mufasa: The Lion King الذي جاءت مدته دقيقة ونصف من المتعة والإثارة.

وتدور قصة Mufasa: The Lion King حول الأسد الملك الذي يستعين بـ"رفيكي" لنقل أسطورة موفاسا إلى شبلة الأسد الصغيرة كيارا، ابنة سيمبا و نالا، مع وجود تيمون وبومبا الذين يقدمان أسلوبهما المميز.

Mufasa: The Lion King إخراج "باري جنكيز" ويستكمل “جيف ناثانسون” صاحب سيناريو "الأسد الملك" الذي طرح في عام 2019 دوره في كتابة الجزء الجديد.

قصة فيلم Mufasa: The Lion King

وتدور قصة الفيلم حول ذكريات الماضي وتقدم موفاسا كشبل يتيم وهو ضائع ووحيد حتى يلتقي بأسد متعاطف يُدعى تاكا، وريث السلالة الملكية، حيث يؤدي لقاء الصدفة بينهما إلى إنطلاقهما في رحلة موسّعة ومحفوفة بالمخاطر للبحث عن مصيرهما، فيما سيتم اختبار قوة صداقتهما أثناء العمل سوياً لتجنب العدو الخطير والمُميت.

أبطال فيلم Mufasa: The Lion King

ويضم فيلم عدد كبير من النجوم العالميين وهم كل من: “تيفاني بون في دور سارابي، كاجيسو ليديجا في دور رفيقي الشاب، بريستون نيمان في دور زازو، مادس ميكلسن في دور كيروس (وهو أسد عظيم لديه خطط كثيرة للحفاظ على كبريائه”.

إضافة إلى كل من “ثانديوي نيوتن في دور إيش (والدة تاكا)، ليني جيمس في دور أوباسي (والد تاكا)، أنيكا نوني روز في دور عافية (والدة موفاسا)، كيث ديفيد في دور ماسيغو (والد موفاسا)، جون كاني في دور رفيقي، سيث روجن في دور بومبا، بيلي ايشنر في دور تيمون، دونالد جلوفر في دور الملك سيمبا، بلو آيفي كارتر بدور سيمبا الصغير وكيارا (ابنة الملك سيمبا والملكة نالا)، وبيونسيه نولز كارتر في دور نالا”.

ومن المقرر أنَّ يؤدي دور “موفاسا” و"سكار" في المرحلة العمرية الأصغر كلا من “آرون بيير” و"كلفن هاريسون جونيور"، بينما يعود “جيمس إيرل جونز” في دور “موفاسا” التي قدمها في نسخة الرسوم المتحركة الأصلية لعام 1994، ونسخة عام 2019، ويقدم جيريمي آيرونز الأداء الصوتي لـ "سكار".

فيلم The Lion King

ويعد “The Lion King” الشهير واحد من أنجح أعمال “ديزني” على الإطلاق، وبالرغم من أن النسخة الأصلية حققت أكثر من 960 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، تلقت النسخة الجديدة لعام 2019، التي اعتمدت على تقنية “CGI” التي تقدم رسومات ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة برامج الحاسوب المتطورة وتجعل شكل الحيوانات أقرب إلى الحقيقة منها إلى الرسوم المتحركة، مراجعات متباينة من النقاد ولكنها كانت أكثر نجاحًا، إذ حققت أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.