قرارات عاجلة من النيابة حول تحرش سائق بطالب ثانوى فى أكتوبر

تجري النيابة العامة باكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام سائق بتطبيق didi بالتحرش بطالب ثانوي في اكتوبر.

وقررت النيابة استدعاء الطالب المجني عليه ووالده مقدم البلاغ لسماع اقوالهما حول ملابسات الحادث صباح اليوم الخميس، كما طلبت تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة. واخضاع المتهم للتحقيق ومواجهته باقوال المجني عليه.

وقال والد الطالب المجني عليه في تصريحات صحفية انه فوجئ بحضور شقيق المتهم له يطلب منه الصفح عن شقيقه والتنازل عن المحضر قائلا:"سامحوه لله ده متجوز وعنده ٣ عيال"، واضاف مستنكرا:طول ما شركات التوصيل دي بتوكل محامين للناس المتهمة دي هيفضل بعضهم بدون رادع وقد يتجرأ لتكرار جريمة زملائه.

والقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق ديدي تحرش بطالب ثانوي أثناء توصيله إلى منزله في كومبوند الخمايل حيث وضع يده على جزء حساس من جسده.

وكشف منتج فني والد الطفل المجني عليه تفاصيل الحادث المؤلم الذي تعرض له ابنه على يد سائق ديدي يبلغ من العمر ٤٩ عاما حيث إن نجله طالب في الصف الأول الثانوي وكان عائدا رفقة أصدقائه من الامتحان في مدرسته بالحرانية بابو النمرس حيث يستقلون سويا سيارة ديدي للعودة إلى منازلهم في أكتوبر.

وأضاف أن اصدقاء ابنه غادروا السيارة امام مدينة دريم ولم يتبقى سوى ابنه الذي كان يجلس بالمقعد الخلفي فطلب منه السائق الانتقال للجلوس في المقعد الأمامي المجاور له فاعتبر ابنه الامر عاديا وليس مريبا وسلم السائق طريقا خلفيا من منطقة نيو جيزة حتى فاجئ ابنه بوضع يده في صدر ابنه من اسفل التيشرت فاندهش الطالب وشعر بان الامر خاطئ ودفع يده ونهره بشدة.

استكمل المنتج الفني قائلا إن السائق تمادى في أفعاله فجذب يد ابنه ووضعها على منطقة حساسة في جسده فألهم اللهم ابنه للتصرف بهدوء حتى لا يقوم بأذيته فسحب يده قائلا له:"اهدى بس يا عمو هنوصل واعملك إللي أنت عايزه"، حتى يستطيع أن يصل بأمان لمنزله، وعندما دخل من طريق الخمايل بالمحور طلب من السائق الدخول من بوابة معينة لعلمه بوجود أمن مكثف بها وفور وصول ابنه صرخ مستغيثا بالأمن الذي التف حوله وتصادف وجود مدير أمن الكومبوند الذي تحفظ على السائق عندما أخبره الطالب بتحرشه به.

وأضاف المنتج الفني أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مدير أمن الكومبوند يخبره بما حدث مع ابنه وتحفظه على السائق فطلب منه ابلاغ الشرطة وتوجه له مسرعا وكانت وصلت قوة من قسم شرطة أول أكتوبر واقتادت السائق الاربعيني إلى القسم محررة محضرا حمل رقم ٥٠٧٣ جنح قسم أول اكتوبر، وسيتم ترحيله إلى النيابة العامة للتحقيق.