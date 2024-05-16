ماس فى كهرباء الاسانسير.. التفاصيل الكاملة للتحقيقات فى حريق مستشفى مصر الدولى

أجرت نيابة الدقي، برئاسة المستشار أمير فتحي رئيس النيابة، معاينة لموقع حريق مستشفى مصر الدولي عقب التهام النيران للطابق الأخير.

وأسفرت المعاينة عن نشوب الحريق في غرفة تشغيل المصاعد "الأسانسير" والتي تحتوي على ماكينتين لمصعدين، وحدث ماس كهربائي بتوصيلاتهما الكهربائية، ما أدى لاشتعال النار بالماكينتين أعلى غرفة المصاعد دون أن يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

واستمعت النيابة لأقوال مدير الشئون القانونية والمسؤول عن صيانة الأسانسير وعدد آخر من العاملين الذين قالوا إنهم فوجئوا بتصاعد أدخنة من غرفة أعلى سطح المستشفى، وتبين اندلاع النيران بها وامتدادها للمصعدين من أعلى وكان الأسانسير فارغا من المواطنين، فحاولوا إخماد النيران إلا أنها انتشرت بسرعة كبيرة، فتم استدعاء قوات الدفاع المدني التي حاصرت النيران وأخمدتها.

كما أكدوا حدوث ماس كهربائي وعدم وجود شبهة جنائية في الحريق.

وقررت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه والتلفيات التي تسبب بها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

زتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بالطابق الأخير في مستشفى مصر الدولي بالدقي، دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده وإحكام السيطرة عليه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل الطابق الأخير بمستشفى مصر الدولي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم إخماده وتحرير محضر بالواقعة.