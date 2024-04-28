ملك أحمد زاهر: تخوقت من دوري في مسلسل "محارب" قبل التصوير

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن كواليس نجاح دورها في مسلسل "محارب"، الذي عرض في دراما رمضان 2024، قائلة أنها تخوفت من دورها كونه جديد عليها من خلال شخصية فتاة شريرة لكن هذه المرة تشجعت وشعرت بأنها تريد أن تثبت نفسها بقوة.

وتابعت ملك أحمد زاهر في تصريحات تلفزيونية: "المؤلف محمد سيد بشير هو من رشحني للدور وكلمني وقالي أنا عارف إن الدور صغير لكن عارف إنك هتقدميه حلو.. واللي بيفرق معايا هو أهمية الدور نفسه مش حجمه ومهم في إيه وهتستفاد بإيه من خلاله".

وأشارت ملك، إلى أنها تعاونت مع والدها الفنان أحمد زاهر سابقا في عدة أعمال ولكنها تتعامل معه كفنان خلال تصوير العمل وليس بصفته والدها.

واختتمت ملك أحمد زاهر، أنها واجهت عدة صعوبات قبل تجسيدها شخصية راندا في مسلسل محارب، أن الشخصية شريرة كونها تريد أن تصدق نفسها حتى تقدم الدور بكل براعة لأن الشخصية شريرة ولكنها تخيلت أنها في مستوى أقل منها بكثير ووجدت أنها حققت ما تريده سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.