رءوف عبدالعزيز لـ"الدستور": المتحدة تابعت جميع مراحل تنفيذ مسلسل “سر إلهى”

أعرب المنتج والمخرج رءوف عبدالعزيز عن سعادته الشديدة بتكرار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتًا إلى أنه أول تعاون للفنانة روجينا مع المتحدة بمسلسل "سر إلهي"، ولكن سبق وتعاون معها من قبل في أعمال أخرى.

وأضاف "رءوف" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن دعم الشركة المتحدة كان دعمًا فعليًا وملموسًا على أرض الواقع وليس كلامًا دبلوماسيًا، لافتًا إلى أن الأستاذ عماد ربيع ودينا كريم وعلى رأسهما الأستاذ عمرو الفقي، ظلوا معهم في كل خطوة في العمل بكل ما يخص العملية الإنتاجية ومتابعة المشروع بكل مراحله.

وأشار إلى أن الأستاذة علا الشافعي، المسئولة عن المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة بذلت مجهودًا كبيرًا بمتابعة العمل منذ أن كان المشروع مجرد فكرة وصولًا بتسليم آخر الحلقات، وحرصت على المتابعة مع المؤلف أمين جمال، وتناقشت معه في الافكار المراد طرحها ومناقشتها والموضوعات المراد توصيلها للمشاهد، وكيفية طرحها ومناقشتها وإيجاد حلول لها.

وأكد أن العمل استغرق وقتًا كافيًا لتحضيره حتى يستطيع كل فرد في العمل معرفة دوره بشكل كامل، لافتًا أن كل صناع العمل بذلوا مجهودًا كبيرًا انعكس على الشاشة مما ساعد على نجاح العمل بالشكل المطلوب، موضحًا أنه يحرص دائمًا على 3 عناصر قبل الدخول في أي عمل فني أولها مشاركة وجوه جديدة، ثانيها حرصه على إعادة تقديم رموز فنية بالزمن الجميل، والثالثة رغبته الشديدة في خروج شخصيات جديدة من الممثلين لم يكن قدموها من قبل، مثل ما حدث بشخصية الفنان محمد ثروت ضمن الأحداث.

قصة مسلسل "سر إلهي"

تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار من التشويق والإثارة حول "نصرة"، التى تعانى الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

مسلسل "سر إلهي" يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا عدد كبير من نجوم الفن ومن ضمنهم كل من الفنان أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.