ضعيف السمع.. صديق "سائق أوبر" المتهم بخطف فتاة من التجمع يكشف مفاجآت جديدة

قال صديق سائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع ومحاولة اغتصابها بمنطقة مدينة نصر إن صديقه من ضعاف السمع ويرتدي سماعة أذن.

وأضاف صديق سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة التجمع أن صديقه لا يملك السيارة التي تم ارتكاب الواقعة بها، بل استأجرها من أحد الأشخاص للعمل بها في شركة أوبر، ولم يسبق أن وجهت له إحدى الراكبات أي شكاوى تتعلق بالتحرش الجسدي أو اللفظي أو حتى سوء المعاملة.

وأشار إلى أنه من الواضح من خلال ما سمعه من شهادة شقيقة فتاة التجمع أن سبب الخلاف هو طلب توصيلة بعيدة من منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، واختارت أن يكون الدفع ببطاقة الدفع الإلكتروني "فيزا"، وهو الأمر الذي لا يعجب الكباتن، وهو ما دعاه لإلغاء الرحلة، ومن هنا وقعت مشادة كلامية، وادعت الفتاة عليه بالتحرش والخطف ومحاولة الاغتصاب.