لفيناها بـ"بطانية".. شاهد يروي لحظة إنقاذ "فتاة أوبر" من الاغتصاب

تستمع نيابة مدينة نصر ثانِ، اليوم الثلاثاء، لأقوال شهود العيان في واقعة تعدي سائق أوبر على مدرسة إنجليزي كانت تستقل السيارة معه، في منطقة نائية.

شاهد عيان يروي تفاصيل إنقاذ فتاة أوبر من صحراء مدينة نصر

وقال الشاهد إنه شاهد خلال مروره بسيارته سيدة تصرخ وتستغيث، فتدخل لإنقاذها ووجدها في حالة إعياء وأخبرته أن سائق أوبر حاول خطفها والتعدي عليها لكنها قاومته فألقى بها عقب إصابتها في الطريق.

وأضاف الشاهد أنه استعان بآخرين ولفوها بـ"بطانية" وحاولوا إسعافها والاتصال بأهلها فتجاوبت شقيقتها وأخبروها بمكان تواجدها وانتظروا معها حتى حضرت أسرتها لنقلها للمستشفى لإسعافها.

بيان الداخلية في الواقعة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة.



وقد تبلغ لأجهزة الأمنية بالقاهرة من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" مما أسفر عنه حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.