الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لفيناها بـ"بطانية".. شاهد يروي لحظة إنقاذ "فتاة أوبر" من الاغتصاب

سائق أوبر، المتهم
سائق أوبر، المتهم بخطف مدرسة إنجليزي

تستمع نيابة مدينة نصر ثانِ، اليوم الثلاثاء، لأقوال شهود العيان في واقعة تعدي سائق أوبر على مدرسة إنجليزي كانت تستقل السيارة معه، في منطقة نائية.

شاهد عيان يروي تفاصيل إنقاذ فتاة أوبر من صحراء مدينة نصر
وقال الشاهد إنه شاهد خلال مروره بسيارته سيدة تصرخ وتستغيث، فتدخل لإنقاذها ووجدها في حالة إعياء وأخبرته أن سائق أوبر حاول خطفها والتعدي عليها لكنها قاومته فألقى بها عقب إصابتها في الطريق.

وأضاف الشاهد أنه استعان بآخرين ولفوها بـ"بطانية" وحاولوا إسعافها والاتصال بأهلها فتجاوبت شقيقتها وأخبروها بمكان تواجدها وانتظروا معها حتى حضرت أسرتها لنقلها للمستشفى لإسعافها.

بيان الداخلية في الواقعة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة.


وقد تبلغ لأجهزة الأمنية بالقاهرة من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" مما أسفر عنه حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شاهد عيان مدرسة انجليزي سائق أوبر صحراء مدينة نصر اوبر

مواد متعلقة

مش هتلمسني غير لو موتني.. قرارات عاجلة في قضية "فتاة أوبر" الجديدة

النيابة تفاجئه بقرارها.. سائق أوبر يكسر رادار محور الضبعة للتخلص من مخالفاته

الأكثر قراءة

مش هتلمسني غير لو موتني.. قرارات عاجلة في قضية "فتاة أوبر" الجديدة

مدير المنتخب: تصريحات حسام حسن حُرِّفت ونحاول تأجيل "عملية" مرموش

شهادة مايكل كوهين بشأن علاقة ترامب بممثلة إباحية تفجر مفاجآت جديدة (القصة الكاملة)

تنفيذ مشاريع سيارات عالمية جديدة فى مصر.. "جنرال موتورز" تكشف التفاصيل

رحيل مفاجئ لطبيب شاب بالمنوفية.. صدمة لجامعته وأسرته

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية