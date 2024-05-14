مش هتلمسني غير لو موتني.. قرارات عاجلة في قضية "فتاة أوبر" الجديدة

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة فتاة أوبر الجديدة، التي تعرضت لمحاولة خطف على يد سائق أوبر بمنطقة القاهرة الجديدة، وإصابتها في يدها أثناء مقاومته لمحاولته التعدي عليها واغتصابها.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات مع عرضه على الطب الشرعي لسحب عينة من دمائه لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وتحريز الأداة المستخدمة في الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للفتاة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة بمكان ركوب فتاة أوبر الرحلة مع السائق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات محاولة خطف فتاة أوبر "نبيلة عوض" في القاهرة الجديدة، حيث طلبت الفتاة رحلة من خلال التطبيق الذكي للنقل والتوصيل وفي هذه الأثناء وصلت سيارة المتهم أمام منزلها في التجمع، وتحركت باتجاه الشيخ زايد إلا أن السائق قام بتغيير طريقه إلى منطقة نائية في التجمع الثالث.

وشرحت تحريات أجهزة المباحث، أن السائق طلب من الفتاة إغلاق الرحلة من التطبيق وتحويل المبلغ له عبر المحفظة الشخصية، إلا أن الفتاة أخبرته بأنها لم تطلب الرحلة من هاتفها وطلب منها الاتصال بطالب الرحلة لإغلاقها، وحينما اتصلت بشقيقتها رفضت الأخيرة إغلاق الرحلة وأخبرتها بأن ذلك يعد خطرًا كبيرًا فأغلق السائق الرحلة من هاتفه.

وقالت التحريات الأمنية إن السائق توقف على الطريق فجأة في منطقة خالية من المارة وطلب من فتاة أوبر نبيلة عوض الخروج من السيارة لشرب المياه ووافقت، ففتح شنطة السيارة ثم فتح الباب الخلفي وهددها مستخدمًا آلة حادة إلا أنها أمسكت بها مما نتج عنه إصابتها في يدها الإصابة الموصوفة وظلت تقاومه حتى تمكنت من الفرار منه وتركها وفر هاربًا.

وشرحت شقيقة فتاة أوبر، ما حدث مع شقيقتها في سيارة أوبر، حيث تبين أن السائق توقف بالسيارة وقام بتهديدها مستخدما آلة حادة وظلت تقاومه حتى أصيبت في إصبعها، وقال لها السائق - أنتي مجنوني شايفة دمك سايح وبرضه بتقاومي - وردت عليه الضحية قائلة مش هتلمسنى غير لو موتني وظل يتعدى عليها بالضرب مهددًا إياها بإنهاء حياتها.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط السائق حيث كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدى سائق بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات قررت بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى قام قائدها بإصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه مقيم بالمقطم، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.