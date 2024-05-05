الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حقيقة خطف مواطنة داخل سيارة تطبيق إلكترونى فى التجمع

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء صاحبة الحساب بأنه حال استقلالها سيارة تابعة لأحد التطبيقات لتوصيلها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول- حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة، قام على إثرها السائق بغلق باب السيارة ومحاولة اختطافها ورفضه إنزالها من السيارة.

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بالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر بالواقعة، وأمكن التوصل لمالكة الحساب وبالتواصل معها أفادت بعدم صحة ادعائها، وأن حقيقة الواقعة حدوث مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة، ولا يوجد ثمة تعد منه، وأضافت بقيامها بحذف المنشور المشار إليه، وقيامها بنشر منشور آخر يفيد بانتهاء الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

خطف فتاة خطف فتاة في سيارة بالتجمع منشور خطف فتاة سيارة تطبيق الكتروني التجمع الاول

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