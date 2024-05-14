الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق أوبر المتهم بخطف فتاة ومحاولة اغتصابها

سائق أوبر المتهم
سائق أوبر المتهم

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية بعرض السائق المتهم باختطاف فتاة ومحاولة اغتصابها على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات له، وإعداد تقرير مفصل حول حالته. 

وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة. 

وكانت نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام سائق سيارة بمحاولة التعدي على سيدة  بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات) بأنها حال استقلالها سيارة، "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، ما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر الكلية بعرض السائق المتهم باختطاف فتاة محاولة اغتصابها لإجراء تحليل مخدرات النيابة تأمر بحبس المتهم واستعجال تحريات المباحث

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