تقدم لطلاب الثانوية.. افتتاح "ليالى المحروسة" على مسرح السامر 12 مايو

يواصل المخرج عصام سعد البروفات النهائية للعرض المسرحي "ليالي المحروسة" تمهيدًا لعرضه يوم 12 مايو المقبل على مسرح السامر بالعجوزة.

ويقام العرض تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم لتقديم مشروع مسرحة المناهج برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأستاذ عمرو بسيوني ودعم من رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية الفنان تامر عبد المنعم والفنان محمد النبوي مدير فرقة السامر المسرحية.

وتعرض المسرحية لطلاب الثانوية العامة وتقدم لهم منهج تاريخ مصر الحديث ابتداء من الحملة الفرنسية حتى الوقت الحالي، حيث تتناول الأحداث التاريخية منذ فترة حكم المماليك لمصر مرورا بالحملة الفرنسية ودور محمد علي باشا وكيف قاوم المصريون الاحتلال وصولًا لثورة 25 يناير إيمانًا بدور وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم بالاهتمام بمسرحة المناهج للتسهيل على الطالب تلقي المعلومة بشكل فني مبسط .

"ليالى المحروسة" إعداد درامي وأشعار حمدي نوار وإخراج عصام سعد وغناء وألحان باسم عبد العزيز واستعراضات ماهر مفتاح وديكور وملابس رانيا حداد وفيديو مونتاج محمود صلاح وبطولة سمر الشاذلي ونهال أحمد وإيمان أمين وطارق أنور وعاطف كساب وأشرف شكري وأسامة نعيم ومحمود الشوكي ونجلاء عامر وثريا ربيع وماجد علي وعبد الله مهني وعلي شندي وأحمد يونس وأنس سليمان وعبد الرحمن سليم.

أبطال مسرحية ليالي المحروسة

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