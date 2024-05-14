الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لحظات مأساوية عاشتها أم مكلومة عندما علمت بوقوع حادث مروري على طريق أوتوستراد المعادي، صباح أمس الإثنين، وفقدت فيه ابنتها. 

مأساة الأم لم تتوقف عند علمها بوفاة ابنتها فقط، فبمجرد علمها بالحادث، انتابها القلق على فلذة كبدها التي تسلك نفس الطريق في ذلك الوقت من الصباح، أمسكت هاتفها واتصلت بها لتطمئن عليها، لكن رد عليها  “لص الموت” وأخبرها بوفاة ابنتها الوحيدة، وعليها أيضا أن تنسى متعلقاتها.

انسي التليفون

قالت السيدة، في العقد الخامس، من عمرها، لرجال المباحث في أثناء التعرف على جثمان ابنتها، أنها فور علمها بوقوع الحادث حاولت الاتصال بابنتها للاطمئنان عليها، لكنها تفاجأت بأن شخصا غريبا يرد عليها وصفته بـ"لص الموت"، وقال لها، “بنتك ماتت ومرمية على الأرض وانسي التليفون ده”.

أضافت السيدة، وهي يعتصرها الألم على وفاة ابنتها الوحيدو: “مكنتش أعرف إن في حرامي بالقذارة دي لدرجة يسرق الجثث!!”، وطالبت رجال المباحث بضبطه وإرجاع هاتف ابنتها الذي يحتوي على كل صورها لتأخذه في حضنها، متابعة: "عايزة تليفون بنتي ده من ريحتها وعليه كل صورها".

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروع على محور الأوتوستراد

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحور الأوتوستراد بوقوع حادث مرورى ووجود ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين ميكروباص وأسفر الحادث عن وفاة شاب وفتاة وإصابة 6 أخرين، ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة.

حادث مرورى طريق اوتوستراد المعادي نالها حادث تصادم سيارتين ويخبرها بوفاة ابنتها الوحيدة قاللي بنتك ماتت ومرمية ع الارض وانسي التليفون

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