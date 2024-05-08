حبس سائق سيارة دهس طفلين شقيقين أعلى طريق الأوتوستراد

أمرت جهات التحقيق فى حلوان الجزئية، بحبس سائق سيارة ملاكي متهم بدهس طفلين شقيقين أعلي طريق الاوتوستراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث دهس من سيارة ملاكي لطفلين عبرا الطريق بطريق الأتوستراد أمام مدينة الأبطال بدائرة القسم، مما أسفر عن وفاتهما.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع طفلين شقيقين الأول يبلغ من العمر 8 سنوات، والثاني 10 سنوات، وتحفظت قوات الأمن على سائق السيارة المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.