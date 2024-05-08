الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس سائق سيارة دهس طفلين شقيقين أعلى طريق الأوتوستراد

حبس_ ارشيفية
حبس_ ارشيفية

أمرت جهات التحقيق فى حلوان الجزئية، بحبس سائق سيارة ملاكي متهم بدهس طفلين شقيقين أعلي طريق الاوتوستراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث دهس من سيارة ملاكي لطفلين عبرا الطريق بطريق الأتوستراد أمام مدينة الأبطال بدائرة القسم، مما أسفر عن وفاتهما.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع طفلين شقيقين الأول يبلغ من العمر 8 سنوات، والثاني 10 سنوات، وتحفظت قوات الأمن على سائق السيارة المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حلوان حبس سائق سيارة ملاكي دهس طفلين طريق الأوتوستراد حوادث الدستور

مواد متعلقة

حبس عاطل ضبط بحوزته مخدر الحشيش وأقراص مخدرة

الأكثر قراءة

عاجل| قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعي الوساطة إذا لم تغيير إسرائيل مواقفها

عاجل| مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضى حول هدنة غزة

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

أحمد السقا ينعى كريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة