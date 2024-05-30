الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل|وفاة والدة وزيرة الثقافة وصلاة الجنازة غدًا

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

رحلت، مساء الخميس، والدة وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، السيدة نوال محمد أحمد وتقام صلاة الجنازة غدًا الجمعة، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

محطات في مسيرة نيفين الكيلاني

ونيفين الكيلاني، حصلت علي دبلوم الدراسات العليا في قانون المجتمع المدني وحقوق الإنسان من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة يونيو 2005 بتقدير جيد كما حصلت علي دكتوراه الفلسفة في الفنون بأكاديمية الفنون (يوليو 2000)، وماجستير المعهد العالي للباليه – بأكاديمية الفنون - أكتوبر 1997 وغيرها من الدرجات العلمية الأكاديمية.

شغلت الكيلاني قبل إسناد وزارة الثقافة إليها، العديد من المواقع في قطاعات الوزارة، من بينها:عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون منذ 2017 - حتي أغسطس 2022 ــ رئيس قطاع الصندوق 2015/2016 ــ عميد المعهد العالي للنقد الفني – بأكاديمية الفنون، أغسطس 2014 إلي ديسمبر 2015 ــ رئيس قسم نقد فنون الأداء الحركي بالمعهد العالي للنقد الفني من 2007 وحتى 2015 ــ أستاذ بقسم نقد فنون الأداء الحركي بالمعهد العالي للنقد الفني – بأكاديمية الفنون، مايو 2012

كما شاركت في العديد من المؤتمرات من بينها: مؤتمر الإصلاح العربي – محور حقوق الإنسان بمكتبة الإسكندرية 2006 ــ الملتقي الدولي لتجديد الخطاب الثقافي - المجلس الأعلي للثقافة - مايو 2016 ــ المشاركة بالحوار في المائدة المستديرة في إطار مبادرة الثقافة القانونية في مواجهة الإرهاب – الخاصة بالثقافة والقانون في مواجهة الإرهاب – المجلس الأعلي للثقافة - مايو 2017.

أما عن الإنتاج العلمي لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، فنشرت كتابا بعنوان "فن الرقص في عصر النهضة" – وصدر عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2016. كما لها مقالات دورية في نقد فنون الأوبرا والموسيقي والباليه بمجلة فنون مصرية، وزارة الثقافة منذ عام 2009 وحتى 2015.

كما شاركت الكيلاني كعضو تحكيم في العديد من المهرجانات، منها: لجنة تحكيم مهرجان الشروق للإبداع من 2016 حتي 2018 ــ ورئيس لجنة تحكيم جائزة إبداع للفنون الشعبية – وزارة الشباب والرياضة من 2015 حتى 2017 ــ لجنة تحكيم مسابقة الباليه بالمجلس الأعلي للثقافة 2016.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني رحيل والدة وزيرة الثقافة المعهد العالى للباليه أكاديمية الفنون

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