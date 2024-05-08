الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته مخدر الحشيش وأقراص مخدرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بحبس عنصر إجرامى بمطروح، بحوزته 24 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش و300 قرص مخدر، بلغت قيمتها المالية 1.7 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة برانى)، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرامًا- 300 قرص لعقار تامول المخدر- سيارة)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(1.7 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة مطروح مخدر الحشيش مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر

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