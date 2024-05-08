الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ألقاها من الدور الثامن.. تجديد حبس قاتل والدته فى المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بشمال القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل والدته وإلقائها من المنور بمنطقة المرج.
 

وأمام المحكمة، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، قائلًا: المخدرات سلبت عقلي وجعلتني دائمًا مغيب عن الوعي لا يستطيع التمييز أو تقدير المسئولية.

وأضاف، أنه اعتاد تعاطي المواد المخدرة بعد أن تعرف على أصدقاء السوء واعتاد الدخول في مشاجرات مع والدته، وبدأ يتعدى عليها بالسب والشتم، وأنه طلب منها مبلغا ماليا؛ فرفضت، فألقى بها من البلكونة من الدور الثامن.

بلاغ للشرطة

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول سيدة متوفاة تبلغ من العمر 43 سنة، وبها إصابات بجسدها ونزيف في المخ.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وبعمل التحريات الأولية تبين تعدي نجلها عليها بالضرب وألقاها من المنور بسبب رفضها إعطاءه مبالغ مالية.

تم إعداد الأكمنة، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

شمال القاهرة عاطل منطقة المرج قتل والدته قسم شرطة المرج سيدة متوفية

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