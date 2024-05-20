قرارات عاجلة من النيابة فى تحرش سائق ديدى بطالب ثانوى بأكتوبر

أصدرت نيابة أكتوبر أول عدة قرارات في اتهام سائق ديدي بالتحرش بطالب ثانوي بعد وضع يده على مكان حساس في جسده.

وقررت النيابة عرض السائق المتهم على مصلحة الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات له لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وفي حالة ثبوت التعاطي بيان نوع المادة المخدرة، كما قررت استدعاء الممثل القانوني لشركة ديدي لسماع أقواله والتحفظ على السيارة محل الواقعة كما قررت حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات وبعرضه على قاضي المعارضات قرر استمرارها لـ١٥ يوما.

واستمعت النيابة لأقوال الطالب المجني عليه وقال في تحقيقات استمرت قرابة ٧ ساعات انه يدعى "ي.م" طالب في الصف الاول الثانوي كان عائدا رفقة أصدقائه من الامتحان في مدرسته بالحرانية بأبو النمرس حيث يستقلون سويا سيارة ديدي للعودة الى منازلهم في أكتوبر.

وأضاف أن اصدقاءه وغادروا السيارة أمام مدينة دريم ولم يتبقى سواه حيث كان يجلس بالمقعد الخلفي فطلب منه السائق الانتقال للجلوس في المقعد الأمامي المجاور له فاعتبر الأمر عاديا وليس مريبا حتى فوجئ بالسائق يسلك طريقا خلفيا من منطقة نيو جيزة ثم أصيب بصدمة عندما وضع السائق يده أسفل التيشرت ليلمس جسده فاندهش الطالب وشعر بأن الأمر خاطئ ودفع يده ونهره بشدة.

استكمل الطالب المجني عليه قائلا إن السائق تمادى في أفعاله فجذب يده ووضعها على منطقة حساسة في جسده فألهمه الله للتصرف بهدوء حتى لا يقوم بأذيته قائلا:"خوفت يعمل فيا حاجة ولا يقتلي او يرميني من العربية واحنا في صحراء" فسحب يده قائلا له:"اهدى بس يا عمو هنوصل واعملك اللي انت عايزه"، حتى يستطيع أن يصل بأمان لمنزله، وعندما دخل من طريق الخمايل بالمحور طلب من السائق الدخول من بوابة معينة لعلمه بوجود أمن مكثف بها وفور وصوله صرخ مستغيثا بالأمن الذي التف حوله وتصادف وجود مدير أمن الكومبوند الذي تحفظ على السائق عندما أخبره الطالب بتحرشه به واتصل هاتفيا بوالده ثم طلب الشرطة.

كان قال والد الطالب المجني عليه في تصريحات صحفية انه فوجئ بحضور شقيق المتهم له يطلب منه الصفح عن شقيقه والتنازل عن المحضر قائلا:"سامحوه لله ده متجوز وعنده ٣ عيال"، وأضاف مستنكرا:طول ما شركات التوصيل دي بتوكل محامين للناس المتهمة دي هيفضل بعضهم بدون رادع وقد يتجرأ لتكرار جريمة زملائه.

والقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق ديدي تحرش بطالب ثانوي أثناء توصيله إلى منزله في كومبوند الخمايل حيث وضع يده على جزء حساس من جسده.

وكشف منتج فني والد الطفل المجني عليه تفاصيل الحادث المؤلم الذي تعرض له ابنه على يد سائق ديدي يبلغ من العمر ٤٩ عاما وقال انه تلقى اتصالا هاتفيا من مدير امن الكومبوند يخبره بما حدث مع ابنه وتحفظه على السائق فطلب منه ابلاغ الشرطة وتوجه له مسرعا وكانت وصلت قوة من قسم شرطة اول اكتوبر واقتادت السائق الاربعيني الى القسم محررة محضرا حمل رقم ٥٠٧٣ جنح قسم اول اكتوبر، وتم ترحيله الى النيابة التي تولت التحقيق.