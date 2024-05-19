"منار" في دعوى خلع: "قفشت جوزي عند جارتي وقالي بصلح الخنفية"

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بقبول دعوى خلع من ربة منزل اقامتها ضد زوجها مهندس عقب اكتشافها خيانته لها مع جارتها في منزل العائلة حيث كان يتردد خلسة على شقتها حتى اكتشفت أمرهما.

وقالت "منار" - اسم مستعار - في الدعوى التي أقامتها المحامية نهى الجندي أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، إنها تزوجت من مهندس منذ 10 سنوات وأنجبت خلالها طفلين، وكانت خلال هذه الفترة علاقتهما جيدة ومستقرة إلى حد ما، لكنها لا تخلو من بعض الخلافات العادية بين أي زوجين ومع ذلك، انقلبت حياتها رأسا على عقب عندما انفصلت قريبة زوجها التي تقطن في منزل العائلة بالطلاق وكانت تقيم بمفردها وبدأت "منار" تلاحظ تصرفات مريبة من زوجها وقريبته.

قالت "منار" إنها كانت تلاحظ تعمد خروج جارتها إلى الشرفة لـ"نشر الغسيل" بملابس منزلية شفافة في نفس الوقت الذي يقف فيه زوجها في شرفة شقتهما وكانت تخرج من شقتها لتنتظر صعوده على السلم عقب عودته من العمل، حيث كانت تعلم مواعيد رجوعه.

وأضافت أنها تحدثت مع زوجها عدة مرات في هذا الأمر، لكنه رد عليها قائلاً: "أنتِ مكبرة الموضوع ليه، أنا مش شايفها أصلا".

وأضافت الزوجة المصدومة قائلة إن شكوكها زادت عندما كان زوجها يتأخر عن موعد عودته من العمل، حتى اكتشفت في أحد الأيام أنه يتردد على جارتها في شقتها أثناء تواجدها بمفردها، فانتظرته في إحدى المرات على باب الشقة، وعندما رأته يخرج من شقة الجارة وسألته عن سبب تواجده لديه ارتبك وقال: "كنت بصلح الحنفية".

وقالت "منار" إنها تشاجرت مع زوجها وطلبت منه الطلاق، لكنه رفض ذلك مما دفعها إلى رفع دعوى خلع بسبب خيانته لها وقضت المحكمة بقبول دعوى الخلع وتطليقها من زوجها.