الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد تأييد حبس متهم بتسريب محادثاتها.. ريم البارودى تتصدر محركات البحث

ريم البارودي
ريم البارودي

تصدرت الفنانة ريم البارودي محركات البحث؛ بعدما قررت محكمة جنح مستأنف المقطم، تأييد حكم حبس متهم لمدة عام، بتهمة انتهاك خصوصية الفنانة.

وتعود القصة لنقل المتهم محادثات خاصة عبر تطبيق واتساب، بدون موافقة الفنانة، وبدون إذنها، ما أصابها ببعض الأضرار نتيجة تسريب تلك المحادثات، وبعد التحقيقات، تمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وبعد التحقيقات، تمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، والتي قضت في فبراير الماضي بحبسه لمدة عام، قبل أن يستأنف المتهم على الحكم، لتصدر المحكمة في جلسة أمس الثلاثاء، قرارها بتأييد الحكم سالف الذكر.

وحضر المحامي ياسر قنطوش، دفاعًا عن الفنانة ريم البارودي، في جلسة محاكمة المتهم، حيث توجه له تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالفنانة.

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