مساعد الرئيس الإيرانى يزف بشرى سارة للشعب الإيرانى بشأن حادث المروحية الرئاسية

زف منصوري بشرى، مساعد الرئيس الإيراني، بشرى سارة للشعب الإيراني بأن شدة الحادث ليست كبيرة، لأن اثنين من الأشخاص الذين كانوا على متن مروحية رئيس الجمهورية الإيراني أجريا اتصالات مع أطقم الإنقاذ؛ وقد تم تقسيم المهام وتوجهت فرق الإنقاذ إلى المنطقة، وذلك وفقا لما أعلنته سبوتنيك نقلا عن وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني للشئون التنفيذية، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح أمس الأحد، سد قيزقلعة سي المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.