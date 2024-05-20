خطط اجتياح رفح ودخول المساعدات.. تفاصيل زيارة مستشار الأمن القومى الأمريكى لإسرائيل

أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قام بزيارة إلى إسرائيل وعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتزوج، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، فإن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين عقدوا اجتماعًا معدلًا للمجموعة الاستشارية الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية لمناقشة الحرب في غزة، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية المستمرة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، ومناقشة الهدف المشترك وهو هزيمة حماس الدائمة.

وقال البيت الأبيض، إنه خلال اجتماع مجموعة التنسيق الاستراتيجي الأمريكية الإسرائيلية، تم إطلاع سوليفان على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وناقش الجانبان أساليب ضمان هزيمة حماس مع تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وأكد سوليفان موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الثابت بشأن رفح.

وخلال الاجتماع، اقترح سوليفان سلسلة من التدابير الملموسة لضمان تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك من خلال جميع المعابر المتاحة، ومن خلال الممر البحري الإنساني المتعدد الجنسيات.