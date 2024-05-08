الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لخلافات مالية.. حبس المتهمين بخطف مقاول واحتجازه بالإكراه في التجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، حبس المتهمين باحتجاز مقاول بالإكراه داخل أحد العقارات بسبب خلافات مالية بينهم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى إخطارًا من اللواء علي نور الدين نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، يفيد بوصول بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بقيام عدد من الأشخاص باحتجاز شخص كرهًا عنه بأحد العقارات.

بالانتقال والفحص تم ضبط طرف أول"مالك شركة مقاولات له معلومات جنائية"، طرف ثانى 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

 سبب الواقعة

وتبين وجود شراكة بين الطرف الأول والطرف الثانى على أعمال المقاولات وتعثر الأول فى سداد مديونية عليه فقاموا باستدراجه وتمكنوا من الاستيلاء على سيارته، واقتياده للشقة محل البلاغ بدعوى التفاوض حول قيمة المديونية الخاصة بهم وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نيابة القاهرة الجديدة مباحث القاهرة التجمع الخامس احتجاز شخص كرها

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