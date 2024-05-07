الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس مجدى شطة وصديقه لحيازتهما مواد مخدرة بالمرج

مجدي شطة
مجدي شطة

قررت نيابة المرج حبس مطرب المهرجانات  مجدي شطة وصديقه 4 أيام على  ذمة التحقيقات ؛ لحيازتهما مواد مخدرة “هيروين وآيس” بغرض التعاطي وسلاح بمنطقة المرج.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة

كانت ألقت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، بمنطقة المرج.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة" وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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