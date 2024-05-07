بعد ضبطه متلبسًا.. مجدى شطة: "السلاح بتاعى والمخدرات مش بتاعتى"

أنكر مطرب المهرجانات مجدي شطة، أمام جهات التحقيق المختصة بقسم شرطة المرج حيازته المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزته وأنها ليست ملكه.

وقال "شطة" خلال التحقيق معه: معرفش عنها حاجة، والحاجات دي ادست ليا في العربية، وأقر بأنه من المؤكد أن أحد الأشخاص دس المواد المخدرة له داخل السيارة، كما أكد أن السلاح المضبوط برفقته بهدف الدفاع عن نفسه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس.

وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.