الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خطف وهتك عرض وقتل.. ماذا ينتظر قاتل الطفلة "جانيت" بمدينة نصر ؟

الطفلة جانيت
الطفلة جانيت

تنظر - بعد قليل - محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات المتهم بقتل وهتك عرض الطفلة السوادنية جانيت داخل حديقة بمدينة نصر.

أمر الإحالة

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة جانيت جمعة - سودانية الجنسية - إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام، وذلك وفق بيان النائب العام في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل جمعة بطرس.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر - بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وأبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا.

اعترفات المتهم 

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة مبررًا ذلك بأنه مريض نفسي ولديه ميول جنسية للأطفال الصغار خاصة البنات الصغيرة.

وتابع: "فشلت محاولاتي مع العلاج، ورحت لشيوخ كتير علشان أحل المشكلة آخرها كان في مدينة أسيوط".

وأضاف المتهم، أنه يوم الواقعة كان موجودًا في العمارة، ووقتها تعطل الأسانسير في الدور الـ12، قبل أن يتدخل إثنان من السودانيين لمساعدته، مُشيرًا إلى أن الرضيعة لفتت انتباهه فقرر خطفها.

وواصل: "نزلت على السلم بسرعة، ورحت بيها للجنينة اللي خلف العمارة، وحطيتها هناك على الأرض واعتديت عليها فبدأت بالصراخ فكتمت أنفاسها لكنها ماتت في إيدي".

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