الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 22 متهمًا فى قضية "الهيكل الإدارى للإخوان"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، إداريًا لجلسة 6 يوليو.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء فى أمر الإحالة أولًا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدارى لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

 ثانيًا: المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

ثالثًا: المتهمون من الثالث حتى العاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم الإرهاب ووفروا ملاذًا آمنًا لأعضائها.

الدائرة الثانية ارهاب المستشار محمد عمار المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 22 متهما جنايات أمن الدولة الهيكل الإدارى للإخوان

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