السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استكمال محاكمة 11 متهما بنشر شائعات حول واقعة "نيرة صلاح" اليوم

نيرة صلاح
نيرة صلاح

تواصل المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت،  جلسات محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في واقعة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت النيابة العامة انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا أو شائعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر- بعضهم هارب خارج البلاد - باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت - على خلاف الحقيقة - أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلالها طمس أدلة الاتهام وعدم مسائلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والشائعات الكاذبة محلها.

المحكمة الاقتصادية جلسات محاكمة 11 متهم نشر أخبار كاذبة نيرة صلاح طالبه جامعه العريش

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