تأجيل نظر 8 قضايا سب وقذف ضد مرتضى منصور

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبدالناصر زيدان، بتهمة السب والقذف، لجلسة 28 مايو المقبل.

وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها ببراءة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية.

وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.