الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل نظر 8 قضايا سب وقذف ضد مرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبدالناصر زيدان، بتهمة السب والقذف، لجلسة 28 مايو المقبل.

وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها ببراءة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية.

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"غرامة رغم البراءة".. قرار عاجل للمحكمة فى أزمة مرتضى منصور وموظفة حكومية

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براءة مرتضى منصور من سب وقذف عمرو أديب

وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

مرتضى منصور السب والقذف محكمة جنح القاهرة الاقتصادية ممدوح عباس النادي الأهلي

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