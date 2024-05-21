عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى

ذكرت القناة “12” نقلًا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أكثر من 1000 جندي يشاركون في العملية العسكرية في جنين.

وشنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، عملية موسعة في مدينة ومخيم جنين، أسفر عن وقوع 7 شهداء بينهم تلاميذ مدارس، وطبيب ومدرس، بجانب عشرات الإصابات.

وزعم جيش الاحتلال أن العملية هدفها مكافحة الإرهاب في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، لافتًا إلي أنه تم التخطيط لها منذ عدة أسابيع.

وأضاف جيش الاحتلال أن العملية تهدف إلى اعتقال مطلوبين أو القضاء عليهم وإحباط البنى التحتية العسكرية وإلحاق أضرار كبيرة بها.

الاحتلال يجرف شارع الناصرة بمدينة جنين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إنه تم رصد إصابة عدد من المسلحين، في المنطقة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر فلسطينية محلية إن الجرافات العسكرية تقوم بأعمال تجريف في شارع الناصرة بمدينة جنين، وتُدمّر المرافق الأساسية.

الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة استمرار حرب الإبادة

من جانبه، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، الثلاثاء، من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في رفح وغزة ونابلس وآخرها ما يجري في محافظة جنين وسقوط العديد من الشهداء والجرحى.

وقال أبوردينة، إنه بالرغم من قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن حكومة الاحتلال وجيشها يصرون على مواصلة جرائمهم، وذلك جراء الدعم الأمريكي المستمر وغير المبرر لصالح الاحتلال.

فيما قال الدكتور وسام صبيحات، مدير صحة محافظة جنين ومدير مستشفى جنين الحكومي، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في جنين، معبرًا عن أسفه لارتفاع عدد الشهداء إلى عشرة وسقوط عدد من الجرحى.

وأضاف “صبيحات” في تصريحات لـ"الدستور" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بدخول واقتحام مدينة ومخيم جنين صباح اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بحجة وجود مقاومين داخل المدينة والمخيم.