سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 22 مايو 2024

ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية والأجنبية اليوم الأربعاء 22 مايو 2024، وذلك مع اقتراب موسم الحج للعام الجاري 1445 والذي تبقى عليه أقل من شهر تقريبًا وفق الحسابات الفلكية.

وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 وفق معاملات البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

بلغت قيمة الريال السعودي في معاملات البنك المركزي المصري 12.4190 جنيه شراء و12.4564 جنيه بيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي في معاملات البنك الأهلي المصري 12.42 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي في معاملات بنك القاهرة 12.42 جنيه للشراء و12.44 جنيه للبيع.

بلغ سعر تداول الريال السعودي في معاملات بنك الإسكندرية 12.42 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر صرف الريال السعودي في معاملات بنك مصر 12.42 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

بلغ سعر تداول الريال السعودي في معاملات بنك قناة السويس نحو12.37 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي في معاملات البنك التجاري الدولي CIB 12.36 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي

لم يختلف سعر تداول الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عن المعتاد، حيث بلغ سعر 1 ريال سعودي0.266 دولار أمريكي.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

دولار أمريكى 46.5776 جنيه شراء 46.7153 جنيه بيع.

يورو 50.6065 جنيه شراء 50.7748 جنيه بيع.

جنيــه إسترليـنى 59.2234 جنيه شراء 59.4218 جنيه بيع.

دولار كنـدى 34.1678 جنيه شراء 34.2789 جنيه بيع.

كرون دانمركى 6.7831 جنيه شراء 6.8037 جنيه بيع.

كرون نرويجى 4.3659 جنيه شراء 4.3797 جنيه بيع.

كرون ســويدى 4.3695 جنيه شراء 4.3833 جنيه بيع.

فرنك سويسرى 51.2010 جنيه شراء 51.3750 جنيه بيع.

100 ين يابانى 29.8058 جنيه شراء 29.9035 جنيه بيع.

دينــار كويتى 151.7382 جنيه شراء 152.2861 جنيه بيع.

درهم إماراتى 12.6804 جنيه شراء 12.7189 جنيه بيع.

دولار أســـترالى 31.0626 جنيه شراء 31.1638 جنيه بيع.

دينــار البحــرين 123.5479 جنيه شراء 123.9329 جنيه بيع.

ريـــال عمـــانى 120.9933 جنيه شراء 121.3762 جنيه بيع.

ريـــال قطــــرى 12.7715 جنيه شراء 12.8198 جنيه بيع.

دينـار أردنـى 65.6022 جنيه شراء 65.9820 جنيه بيع.

يوان صينى 6.4368 جنيه شراء 6.4560 جنيه بيع.

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