متعهدة بتعقب السنوار.. أمريكا تبلغ إسرائيل بمخاوف بايدن بشأن الغزو البرى لرفح

أكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، أن واشنطن شددت لمسؤولين إسرائيليين على مخاوف الرئيس جو بايدن بشأن الغزو البري لرفح في غزة.

وقال المسؤول الكبير لوكالة “رويترز” للأنباء، إن واشنطن أجرت نقاشا مفصلا مع الإسرائيليين بشأن كيفية التحول إلى مرحلة الاستقرار في قطاع غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت طلبات محددة لإسرائيل بشأن كيفية تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، لافتًا إلى أن واشنطن أبلغت تل أبيب بأنها ستفعل كل ما بوسعها للمساعدة في تعقب زعيم حركة حماس بغزة يحيى السنوار.

وتابع: “نعتقد أن إسرائيل تأخذ المخاوف الأمريكية بشأن العملية العسكرية في رفح بجدية”.