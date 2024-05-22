الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائى 2024 الترم الثانى بالاسم والرقم القومى

طلاب الصف السادس
طلاب الصف السادس الابتدائي

تستعد مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، لإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني، خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الماضي.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن الإدارات التعليمية تسابق الزمن للانتهاء من أعمال تصحيح اختبارات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني، والتي يعقبها مرحلة مراجعة ورصد الدرجات.

وأوضحت المصادر، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني ستظهر عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، بعد اعتمادها رسميًا من مدير التعليم بالمحافظة ومحافظ القاهرة، وسيتم إعلانها في اليوم التالي بالمدارس.

الآن.. نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائى 2024 الترم الثانى برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس.. ودلالة ألوان الدرجات

رابط بوابة التعليم الأساسي لنتائج الطلاب 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني عبر موقع بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا.
  • اختيار المرحلة التعليمية وهى «سنوات النقل».
  • تحديد الصف الدراسي الصف السادس الابتدائي.
  • اختيار الفصل الدراسي الثاني.
  • تحديد العام الدراسي 2023-2024.
  • إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الرقم القومي الخاص بالطالب والإدارة التعليمية التابع إليها.
  • الضغط على أيقونة "عرض النتائج".
  • ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة، مع تفصيل درجاته في كل مادة دراسية.
  • يمكنك طباعة النتيجة أو حفظها كملف PDF.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم 

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم للفصل الدراسي الثاني، بعد إعلان اعتمادها رسميًا من قبل مدير التعليم بالمحافظة والمحافظ، بالتوجه إلى المدرسة التابع إليها الطالب في اليوم التالي لاعتمادها.

ومن المتوقع إعلان نتائج الطلاب لصفوف النقل الابتدائي بمحافظة القاهرة خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بوابة التعليم الأساسي رابط بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم رابط بوابة التعليم الأساسي لنتائج الطلاب الصف السادس الابتدائي 2024 مديرية التربية والتعليم

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