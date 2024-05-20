الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائى 2024 الترم الثانى برقم الجلوس

طلاب الصف السادس
طلاب الصف السادس الابتدائي

تسيطر حالة من القلق والتوتر على طلاب الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بالتزامن مع اقتراب إعلان مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات نتائج صفوف النقل الابتدائي والإعدادي خلال الأيام المقبلة.

 

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني ستظهر في كل محافظة على حدة، بعد انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها، واعتمادها رسميا من قبل المحافظ المسئول عن المديرية التعليمية.

 

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني في جميع المحافظات عبر السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني، ستظهر عبر المواقع الخاصة بالمديريات التعليمية فور اعتمادها رسميًا، وفي اليوم التالي سيتم إعلانها بالمدارس.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالرقم القومي

طريقة استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالاسم فقط

التقديرات بالألوان.. موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

رابط بوابة التعليم الأساسي 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة القاهرة فور اعتمادها رسميا من خلال تسجيل الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا ثم اتباع الخطوات التالية:- 

  • اختيار المرحلة التعليمية وهى «سنوات النقل»،
  • تحديد الصف الدراسي الصف السادس الابتدائي.
  • اختيار الفصل الدراسي الثاني.
  • تحديد العام الدراسي 2023-2024.
  • إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الرقم القومي الخاص بالطالب والإدارة التعليمية التابع إليها.
  • الضغط على أيقونة "عرض النتائج".

رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالمحافظات 

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة القليوبية من هنا.

وبالنسبة لطلاب محافظة الإسكندرية يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي للمحافظة من هنا.

ويمكن معرفة النتيجة لطلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني من هنا.

وبالنسبة لطلاب محافظة بني يمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي من هنـــا.

ويمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني من هنـــا.

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